DJI
DJI Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in China στην DJI ανέρχεται σε CN¥720K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της DJI. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Σύνολο ανά έτος
CN¥720K
Επίπεδο
T3
Βάση
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Μπόνους
CN¥0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη DJI?

CN¥1.15M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην DJI in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,863,298. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DJI για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in China είναι CN¥719,500.

