DittoLive Μισθοί

Ο μισθός της DittoLive κυμαίνεται από $201,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $250,245 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της DittoLive . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025