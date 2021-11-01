Κατάλογος Εταιρειών
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Μισθοί

Ο μισθός της Dimensional Fund Advisors κυμαίνεται από $61,918 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $221,000 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Dimensional Fund Advisors. Τελευταία ενημέρωση: 10/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $149K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $221K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$116K

Αναλυτής Δεδομένων
$128K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$61.9K
Information Technologist (IT)
$183K
Πωλήσεις
Median $180K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Dimensional Fund Advisors είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων με ετήσια συνολική αμοιβή $221,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dimensional Fund Advisors είναι $149,050.

