Digitech Computer
Digitech Computer Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Switzerland στην Digitech Computer κυμαίνεται από CHF 132K έως CHF 181K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Digitech Computer. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Digitech Computer?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Digitech Computer in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 180,594. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digitech Computer για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Switzerland είναι CHF 132,332.

