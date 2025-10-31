Κατάλογος Εταιρειών
Digital Workforce
Digital Workforce Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Finland στην Digital Workforce κυμαίνεται από €93.2K έως €133K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Digital Workforce. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€107K - €125K
Finland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€93.2K€107K€125K€133K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Digital Workforce?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Digital Workforce in Finland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €132,976. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digital Workforce για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Finland είναι €93,197.

Άλλοι Πόροι