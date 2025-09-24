Κατάλογος Εταιρειών
Digital Remedy
Digital Remedy Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην Digital Remedy κυμαίνεται από $279K έως $405K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Digital Remedy. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$316K - $367K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$279K$316K$367K$405K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Digital Remedy?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Digital Remedy in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $404,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digital Remedy για τον ρόλο Πωλήσεις in United States είναι $278,800.

