Digital Media Solutions Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Digital Media Solutions είναι $179,100 για έναν Διευθυντής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Digital Media Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Διευθυντής Προϊόντος
$179K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Digital Media Solutions είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digital Media Solutions είναι $179,100.

