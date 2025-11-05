Κατάλογος Εταιρειών
Digital Infuzion
  • Northern Virginia Washington DC

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Northern Virginia Washington DC στην Digital Infuzion ανέρχεται σε $90K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Digital Infuzion. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Σύνολο ανά έτος
$90K
Επίπεδο
-
Βάση
$90K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Digital Infuzion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $148,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digital Infuzion για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Northern Virginia Washington DC είναι $90,000.

