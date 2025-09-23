Κατάλογος Εταιρειών
Digital Infuzion
Digital Infuzion Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in United States στην Digital Infuzion κυμαίνεται από $122K έως $173K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Digital Infuzion. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$138K - $164K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$122K$138K$164K$173K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Digital Infuzion?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Έργων στην Digital Infuzion in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $172,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digital Infuzion για τον ρόλο Διαχειριστής Έργων in United States είναι $121,500.

Άλλοι Πόροι