Digit Insurance Μισθοί

Ο μισθός της Digit Insurance κυμαίνεται από $7,225 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $18,426 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Digit Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $18.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$7.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Digit Insurance είναι Επιστήμονας Δεδομένων με ετήσια συνολική αμοιβή $18,426. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Digit Insurance είναι $12,825.

