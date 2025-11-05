Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal στην Dialogue ανέρχεται σε CA$137K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dialogue. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$137K
Επίπεδο
2B
Βάση
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$9.5K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dialogue?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Dialogue in Greater Montreal φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$165,890. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dialogue για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal είναι CA$119,890.

Άλλοι Πόροι