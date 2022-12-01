Dexterity Μισθοί

Ο μισθός της Dexterity κυμαίνεται από $140,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $155,775 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Dexterity . Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025