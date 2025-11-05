Κατάλογος Εταιρειών
Deutsche Telekom
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Hungary

Deutsche Telekom Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Hungary

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Hungary στην Deutsche Telekom κυμαίνεται από HUF 12.92M ανά year για Software Engineer έως HUF 19.62M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Hungary ανέρχεται σε HUF 12.42M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Deutsche Telekom. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Deutsche Telekom?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Deutsche Telekom in Hungary φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HUF 22,558,597. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Deutsche Telekom για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Hungary είναι HUF 12,809,942.

