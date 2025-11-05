Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greece στην Deutsche Telekom κυμαίνεται από €35.6K ανά year για Software Engineer έως €26.2K ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greece ανέρχεται σε €29.2K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Deutsche Telekom. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
