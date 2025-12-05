Κατάλογος Εταιρειών
Deputy
Deputy Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Australia στην Deputy ανέρχεται σε A$215K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Deputy. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Deputy
Software Engineering Manager
Sydney, NS, Australia
Σύνολο ανά έτος
$141K
-
$128K
$13.4K
$0
1 Έτος
12 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Deputy in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$296,042. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Deputy για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Australia είναι A$200,924.

