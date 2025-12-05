Κατάλογος Εταιρειών
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Λειτουργίες Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Προσωπικού στην Department of Veterans Affairs κυμαίνεται από $151K έως $206K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Department of Veterans Affairs. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$162K - $196K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$151K$162K$196K$206K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Department of Veterans Affairs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Προσωπικού στην Department of Veterans Affairs φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $206,480. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Department of Veterans Affairs για τον ρόλο Λειτουργίες Προσωπικού είναι $151,300.

Άλλοι Πόροι

