Dentsu
  • Μισθοί
  • Λειτουργίες Μάρκετινγκ

  • Όλοι οι Μισθοί Λειτουργίες Μάρκετινγκ

Dentsu Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States στην Dentsu ανέρχεται σε $105K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dentsu. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dentsu
Marketing Operations
hidden
Σύνολο ανά έτος
$105K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$105K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dentsu?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Dentsu in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $180,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dentsu για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States είναι $105,000.

Άλλοι Πόροι

