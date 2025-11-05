Κατάλογος Εταιρειών
Demant
Demant Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Kuala Lumpur

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Demant. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Χρειαζόμαστε μόνο 4 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην Demant για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

Block logo
+MYR 243K
Robinhood logo
+MYR 374K
Stripe logo
+MYR 83.9K
Datadog logo
+MYR 147K
Verily logo
+MYR 92.3K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Demant?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Demant in Greater Kuala Lumpur φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MYR 103,891. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Demant για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Kuala Lumpur είναι MYR 94,093.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Demant

