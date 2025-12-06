Κατάλογος Εταιρειών
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Dell Technologies Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Dell Technologies ανέρχεται σε $177K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dell Technologies
UX Engineer
Austin, TX
Σύνολο ανά έτος
$177K
Επίπεδο
L8
Βάση
$162K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$15K
Έτη στην εταιρεία
10 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dell Technologies?
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στην Dell Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $191,680. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dell Technologies για τον ρόλο Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States είναι $175,574.

Άλλοι Πόροι

