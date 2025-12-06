Dell Technologies Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Ireland στην Dell Technologies ανέρχεται σε €118K ανά year για L9. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $110K - $129K Ireland Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $102K $110K $129K $142K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $ -- $ -- $ -- $ -- L8 $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Dell Technologies ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σύμβουλος Διοίκησης προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.