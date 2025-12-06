Κατάλογος Εταιρειών
Dell Technologies
Dell Technologies Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$50.6K - $59.9K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$44.5K$50.6K$59.9K$63.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Dell Technologies in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$96,242. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dell Technologies για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) in Israel είναι A$67,788.

