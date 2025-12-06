Κατάλογος Εταιρειών
Dell Technologies
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Υλικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Υλικού

Dell Technologies Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in United States στην Dell Technologies κυμαίνεται από $101K ανά year για L5 έως $238K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $161K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Hardware Engineer I
L5
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
L6
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
L7
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
L8
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Ενσωματωμένου Υλικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Dell Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $332,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dell Technologies για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in United States είναι $171,639.

Άλλοι Πόροι

