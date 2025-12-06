Κατάλογος Εταιρειών
Dell Technologies
Dell Technologies Λογιστής Μισθοί

Η αποζημίωση Λογιστής in United States στην Dell Technologies ανέρχεται σε $112K ανά year για L7. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dell Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$105K - $123K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$97.9K$105K$123K$136K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Dell Technologies, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Dell Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $136,305. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dell Technologies για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $97,860.

