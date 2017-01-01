Κατάλογος Εταιρειών
Delhi Metro Rail Corporation
    Σχετικά με

    Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) operates India's largest metro network, providing a world-class travel experience enhanced by modern amenities and innovative technologies.

    http://www.delhimetrorail.com
    Ιστότοπος
    1995
    Έτος Ίδρυσης
    13,996
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $500M-$1B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

