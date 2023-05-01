Dejero Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dejero κυμαίνεται από $80,249 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $106,300 για Technical Account Manager στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dejero . Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025