Κατάλογος Εταιρειών
Dejero
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Dejero Μισθοί

Το εύρος μισθών της Dejero κυμαίνεται από $80,249 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $106,300 για Technical Account Manager στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Dejero. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Διαχειριστής Έργου
$88.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Korkeimmin palkattu rooli Dejero:ssa on Technical Account Manager at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $106,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Dejero:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $88,819.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Dejero

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Roblox
  • PayPal
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι