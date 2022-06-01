Κατάλογος Εταιρειών
Deepgram
Deepgram Μισθοί

Το εύρος μισθών της Deepgram κυμαίνεται από $139,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $172,480 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Deepgram. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Ανθρώπινοι Πόροι
$143K
Μάρκετινγκ
$155K
Διευθυντής Προϊόντος
$166K

Μηχανικός Λογισμικού
$172K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$139K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Deepgram είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $172,480. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Deepgram είναι $154,770.

