Decimal Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Decimal είναι $301,500 για έναν Διευθυντής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Decimal . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025