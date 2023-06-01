Κατάλογος Εταιρειών
Decimal
Decimal Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Decimal είναι $301,500 για έναν Διευθυντής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Decimal. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Διευθυντής Προϊόντος
$302K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Decimal είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $301,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Decimal είναι $301,500.

