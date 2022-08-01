Κατάλογος Εταιρειών
Datacom
Datacom Μισθοί

Το εύρος μισθών της Datacom κυμαίνεται από $39,640 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλότερο άκρο έως $195,975 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Datacom. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $51K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$99K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.3K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$95.3K
Διαχειριστής Έργου
$84.2K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$39.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$196K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$159K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Datacom είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $195,975. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Datacom είναι $89,777.

Άλλοι Πόροι