Datacom
    Σχετικά με

    Datacom Group Limited is an Information Technology services company, offering management and consulting, cloud services, ITO, data centre services, custom software development, and payroll services.

    https://datacom.com
    Ιστότοπος
    1965
    Έτος Ίδρυσης
    6,500
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $500M-$1B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Άλλοι Πόροι