Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Εξυπηρέτηση Πελατών in India στην Databricks ανέρχεται σε ₹3.62M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Databricks. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹3.62M
Επίπεδο
L5
Βάση
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Databricks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Databricks in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,618,448. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Databricks για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in India είναι ₹3,615,580.

