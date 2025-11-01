Databricks Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Databricks ανέρχεται σε $235K ανά year για L6. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Databricks. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $196K - $237K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $181K $196K $237K $252K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $235K $149K $64K $22.5K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Databricks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Databricks ?

