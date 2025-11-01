Κατάλογος Εταιρειών
Data-Core Systems
Data-Core Systems Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Data-Core Systems κυμαίνεται από $149K έως $212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Data-Core Systems. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$169K - $193K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$149K$169K$193K$212K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Data-Core Systems?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Data-Core Systems φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $212,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Data-Core Systems για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι $149,400.

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Data-Core Systems

