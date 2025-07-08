Κατάλογος Εταιρειών
DASA Μισθοί

Ο μισθός της DASA κυμαίνεται από $7,744 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της DASA. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Λογιστής
$79.7K
Διοικητικός Βοηθός
$7.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην DASA είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $100,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην DASA είναι $34,334.

Άλλοι Πόροι