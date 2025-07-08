DASA Μισθοί

Ο μισθός της DASA κυμαίνεται από $7,744 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της DASA . Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025