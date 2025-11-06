Κατάλογος Εταιρειών
Dar Group
Dar Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Cairo

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Cairo στην Dar Group κυμαίνεται από EGP 244K έως EGP 340K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dar Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

EGP 261K - EGP 308K
Egypt
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
EGP 244KEGP 261KEGP 308KEGP 340K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dar Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Dar Group in Greater Cairo φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή EGP 339,567. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Dar Group για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Cairo είναι EGP 243,792.

