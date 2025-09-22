Κατάλογος Εταιρειών
Dalet Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in India στην Dalet κυμαίνεται από ₹1.91M έως ₹2.71M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dalet. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.16M - ₹2.46M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.91M₹2.16M₹2.46M₹2.71M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dalet?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at Dalet in India sits at a yearly total compensation of ₹2,711,666. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dalet for the Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων role in India is ₹1,907,358.

Άλλοι Πόροι