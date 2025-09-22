Κατάλογος Εταιρειών
Dalet
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Dalet Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Dalet ανέρχεται σε ₪212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Dalet. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Σύνολο ανά έτος
₪212K
Επίπεδο
L3
Βάση
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Dalet?

₪565K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Μηχανικός Λογισμικού by Dalet in Israel is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₪254,232. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Dalet vir die Μηχανικός Λογισμικού rol in Israel is ₪211,860.

