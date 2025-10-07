Κατάλογος Εταιρειών
D2L
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

  • Waterloo Region

D2L Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη Waterloo Region

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Waterloo Region στην D2L κυμαίνεται από CA$94.7K ανά year για L2 έως CA$143K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Waterloo Region ανέρχεται σε CA$104K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της D2L. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
Software Developer I(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

CA$225K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη D2L?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην D2L in Waterloo Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$143,131. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην D2L για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Waterloo Region είναι CA$98,199.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την D2L

Σχετικές Εταιρείες

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι