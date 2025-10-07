D2L Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη Waterloo Region

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Waterloo Region στην D2L κυμαίνεται από CA$94.7K ανά year για L2 έως CA$143K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Waterloo Region ανέρχεται σε CA$104K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της D2L. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους L1 Software Developer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Software Developer II CA$94.7K CA$91.1K CA$1K CA$2.6K L3 Senior Software Developer I CA$102K CA$95.2K CA$3.4K CA$3K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

CA$225K Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CAD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Λάβετε ειδοποιήσεις για νέους μισθούς Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Συμβάλλετε

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη D2L ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.