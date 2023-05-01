Cyclica Μισθοί

Ο μισθός της Cyclica κυμαίνεται από $75,282 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $85,315 για έναν Information Technologist (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cyclica . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025