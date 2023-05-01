Κατάλογος Εταιρειών
Cyclica
Cyclica Μισθοί

Ο μισθός της Cyclica κυμαίνεται από $75,282 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $85,315 για έναν Information Technologist (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cyclica. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cyclica είναι Information Technologist (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $85,315. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cyclica είναι $80,675.

