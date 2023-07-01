Κατάλογος Εταιρειών
Cyberinc
Cyberinc Μισθοί

Ο μισθός της Cyberinc κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $176,115 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cyberinc. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Ανθρώπινοι Πόροι
$69.7K
Μάρκετινγκ
$176K
Cybersecurity Analyst
$91.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
$101K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cyberinc είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $176,115. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cyberinc είναι $96,150.

