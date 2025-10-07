Κατάλογος Εταιρειών
CyberArk
CyberArk Cloud Security Architect Μισθοί στη Israel

Η μέση συνολική αποζημίωση Cloud Security Architect in Israel στην CyberArk κυμαίνεται από ₪246K έως ₪359K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CyberArk. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην CyberArk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Cloud Security Architect στην CyberArk in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪304,234. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CyberArk για τον ρόλο Cloud Security Architect in Israel είναι ₪161,112.

