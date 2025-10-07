Κατάλογος Εταιρειών
CyberArk
CyberArk Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Israel στην CyberArk ανέρχεται σε ₪110K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CyberArk. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪110K
Επίπεδο
Software Engineer
Βάση
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CyberArk?

₪160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην CyberArk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην CyberArk in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪179,106. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CyberArk για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Israel είναι ₪103,379.

