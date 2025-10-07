Κατάλογος Εταιρειών
CyberArk
CyberArk Μηχανικός DevOps Μισθοί στη Israel

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός DevOps in Israel στην CyberArk ανέρχεται σε ₪203K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CyberArk. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Μισθός
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪203K
Επίπεδο
L4
Βάση
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Μπόνους
₪9.3K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CyberArk?

₪160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην CyberArk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός DevOps στην CyberArk in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪431,991. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CyberArk για τον ρόλο Μηχανικός DevOps in Israel είναι ₪174,715.

