Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States στην CVS Health κυμαίνεται από $113K ανά year για L1 έως $153K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $131K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους L1 Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $113K $107K $656 $4.8K L2 Senior Software Engineer I $121K $113K $0 $7.5K L3 Senior Software Engineer II $153K $133K $0 $20K L4 Lead Software Engineer $153K $134K $0 $18.7K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

