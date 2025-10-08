Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in New York City Area στην CVS Health κυμαίνεται από $122K ανά year για L1 έως $138K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $140K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
