CVS Health Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in New York City Area στην CVS Health κυμαίνεται από $122K ανά year για L1 έως $138K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $140K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους L1 Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $122K $118K $83 $4.3K L2 Senior Software Engineer I $109K $98.3K $0 $10.7K L3 Senior Software Engineer II $138K $100K $0 $38.3K L4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

