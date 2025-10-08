Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in United States στην CVS Health κυμαίνεται από $112K ανά year για L1 έως $197K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $121K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
