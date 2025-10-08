Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in Greater Chicago Area στην CVS Health ανέρχεται σε $89.4K ανά year για L1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $112K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
