Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην CVS Health κυμαίνεται από $120K ανά year για Product Designer έως $140K ανά year για Senior Product Designer II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $145K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
