CVS Health
  Επιστήμονας Δεδομένων

  Health Informatics

  Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics Μισθοί στη Hartford & New Haven Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Health Informatics in Hartford & New Haven Area στην CVS Health ανέρχεται σε $210K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Μισθός
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Σύνολο ανά έτος
$210K
Επίπεδο
P5
Βάση
$210K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CVS Health?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Health Informatics στην CVS Health in Hartford & New Haven Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $292,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CVS Health για τον ρόλο Health Informatics in Hartford & New Haven Area είναι $237,000.

