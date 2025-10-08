Κατάλογος Εταιρειών
CVS Health
CVS Health Health Informatics Μισθοί στη Greater Boston Area

Η αποζημίωση Health Informatics in Greater Boston Area στην CVS Health κυμαίνεται από $134K ανά year για Data Scientist έως $217K ανά year για Lead Data Scientist. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Boston Area ανέρχεται σε $202K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Health Informatics στην CVS Health in Greater Boston Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $289,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CVS Health για τον ρόλο Health Informatics in Greater Boston Area είναι $185,000.

