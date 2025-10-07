Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Northern Virginia Washington DC στην Cvent κυμαίνεται από $106K ανά year για Software Engineer I έως $157K ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Northern Virginia Washington DC ανέρχεται σε $108K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cvent. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
